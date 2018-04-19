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Физлица-предприниматели существенно нарастили уплату единого налога

Уплата ЕСВ
17:06 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: Государственная фискальная служба сообщила о росте уплаты единого налога за период с января-март 2018 года га 27,8% или на сумму 1,1 млрд грн.

Физические лица-предприниматели (ФЛП) в январе – марте 2018 года уплатили в бюджет более 4,9 млрд грн единого налога. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"Физические лица-предприниматели увеличивают объемы уплаты единого налога. В январе – марте 2018 года обеспечены поступления в сумме более 4,9 млрд грн. Это на 1,1 млрд грн или на 27,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года", - отметили в ГФС.

По данным фискалов, упрощенную систему налогообложения (по состоянию на 1 января 2018 года) применяют 1,292 млн физических лиц-предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных плательщиков единого налога увеличилось почти на 138,3 тыс. лиц (на 01.01.2017 – количество плательщиков единого налога составило 1,153 млн. лиц).

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Количество плательщиков единого налога по группам: первая группа – 223 тыс. человек (17,3 проц.); вторая группа – 625,5 тыс. человек (48,4 проц.); третья группа – 443,5 тыс. человек ( 34,3 проц.).

В течение прошлого года в бюджет от физических лиц-предпринимателей поступило около 15,4 млрд грн единого налога. Это на более 5,1 млрд грн больше, чем за 2016 год, темп роста поступлений составил 149,6%.

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Новости Бизнеса, Бюджет, ГФС, Рост, Уплата единого налога.
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