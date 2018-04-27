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Госстат утверждает, что зарплаты украинцев выросли на 24%

Купюра в 500 гривень
17:41 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Государственная служба статистики сообщает о росте средней номинальной заработной платы га 24,1% в марте текущего года.

В марте средняя номинальная заработная плата штатного работника составила 8 382 грн, что на 24,1% больше, чем в марте прошлого года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2018 года составила 8 382 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 723 грн). По сравнению с февралем зарплаты выросли на 7,1%, а по сравнению с мартом 2017 года — на 24,1%", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что реальные зарплаты в марте 2018 года по сравнению с февралем выросли на 5,9%, а относительно марта 2017 года — на 9,5%.

Стало известно, как изменились зарплаты госслужащих

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева отметил, что основания для повышения минимальной заработной платы уже есть, потому что реальный прожиточный минимум вырос. Сейчас он составляет около 4 200 грн. Поэтому, по его словам, минималку надо поднять.

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Новости Бизнеса, Госстат, Зарплата, Рост, Средняя номинальная зарплата, Средняя номинальная зарплата в Украине, Украина.
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