https://telegraf.com.ua/files/2018/04/DaCU0HUVwAAv5j8-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4037740-kurs-grivni-posle-mayskih-prazdnikov-dannyie-nbu.html
Курс гривни после майских праздников: данные НБУ
Новости Бизнеса: Официальный курс валют от Национального банка Украины на 2 мая 2018 года.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2619.5648 (27 апреля – 2623.0047)
100 EUR – 3161.8147 (27 апреля – 3191.6721)
10 RUR – 4.1762 (27 апреля – 4.1899)
Как сообщалось, в пятницу, 27 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,21/26,24 грн/долл.
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Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 31,67/31,71 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4199/0,4206 грн/рубль.
Telegraf.com.ua