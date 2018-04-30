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Курс гривни после майских праздников: данные НБУ

Деньги
10:27 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Официальный курс валют от Национального банка Украины на 2 мая 2018 года.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2619.5648 (27 апреля – 2623.0047)

100 EUR – 3161.8147 (27 апреля – 3191.6721)

10 RUR – 4.1762 (27 апреля – 4.1899)

Как сообщалось, в пятницу, 27 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,21/26,24 грн/долл.

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Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 31,67/31,71 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4199/0,4206 грн/рубль.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Курс валют НБУ, Майские праздники, Официальный курс валют от НБУ, Официальный курс гривни, Официальный курс доллара, Официальный курс евро.
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