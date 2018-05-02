https://telegraf.com.ua/files/2018/05/000MainC22-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4040652-kurs-bankovskih-metallov-na-2-maya.html
Курс банковских металлов на 2 мая
Новости Бизнеса: По сравнению с 1 мая, стоимость металлов, кроме палладия (цена на который - выросла), уменьшилась.
Национальный банк Украины на 1 мая 2018 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
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Национальный банк Украины по состоянию на 1 мая установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1109.779517;
Серебро - 13.959628;
Платина - 768.095113;
Палладий - 821.154321.
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