Финансовые новости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 02.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Украина выходит из состава координационных органов СНГ
Порошенко: Украина выходит из состава координационных органов СНГ
Новости: Порошенко встретился с помощником госсекретаря США
Порошенко встретился с помощником госсекретаря США
Новости: Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легенды
Новости: Сегодня ночью в Украине выстоится парад планет
Сегодня ночью в Украине выстоится парад планет
X

Курс банковских металлов на 2 мая

Палладий
06:50 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: По сравнению с 1 мая, стоимость металлов, кроме палладия (цена на который - выросла), уменьшилась.

Национальный банк Украины на 1 мая 2018 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

Зарплаты в Украине: стало известно в каких регионах платят больше

Национальный банк Украины по состоянию на 1 мая установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1109.779517;

Серебро - 13.959628;

Платина - 768.095113;

Палладий - 821.154321.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Золото, Курс банковских металлов, Палладий, Платина, Серебро, Трейдинг.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

В НБУ заявили, что вывести валюту за границу стало проще Агентство Fitch обновило кредитные рейтинги Украины Установлена цена на банковские металлы на 28 апреля

Последние новости

ГПС не пустила в Украину журналистов из Италии, Чехии и России Фьюри: Я слишком талантлив, чтобы проиграть Джошуа В Минсоцполитики подсчитали количество переселенцев из Крыма и Донбасса
Сегодня читают
01 Реал 2:2 Бавария обзор голов
02 Командующий ООС рассказал о Javelin в распоряжении ВСУ
03 Полуфиналист Лиги Европы отказался ехать на ЧМ в Россию
04 Реал - Бавария: обзор полуфинального матча Лиги чемпионов
05 "Реал" - первый финалист Лиги чемпионов
Новости сегодня
19:01 Порошенко предлагает расширить границы полигонов для испытания ракет
18:51 Самые необычные и малоизвестные места на планете Земля (Фото)
18:35 Футбол. "Черкасский Днепр" сенсационно обыграл лидера Первой лиги
18:32 Маникюр 2018: интересные идеи дизайна ногтей на каждый день (Фото)
18:31 Для тех, кто на диете: названы продукты, содержащие мало калорий
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В штабе ООС пообещали жестко отвечать на провокации боевиков
В штабе ООС пообещали жестко отвечать на провокации боевиков
Новости: Цена на газ: Гройсман сделал прогноз для украинцев
Цена на газ: Гройсман сделал прогноз для украинцев
Новости: Гройсман о перспективах повышения "минималки"
Гройсман о повышении "минималки"
Новости: День рождения принцессы Шарлотты: интересные факты о маленькой принцессе
День рождения принцессы Шарлотты: интересные факты о маленькой принцессе
Добавить комментарий
0