Курс банковских металлов на 2 мая

Национальный банк Украины на 1 мая 2018 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

Национальный банк Украины по состоянию на 1 мая установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1109.779517;

Серебро - 13.959628;

Платина - 768.095113;

Палладий - 821.154321.