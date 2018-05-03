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Нацбанк установил официальный курс валют: доллар немного сдал в цене
08:55 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости Бизнеса: Национальный банк Украины на 3 мая 2018 года укрепил официальный курс гривни на 4 копейки.
Национальный банк Украины на четверг, 3 мая 2018 года, укрепил официальный курс гривни на 4 копейки - до 26,1551 грн за доллар против 26,1956 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на веб-сайте Национального банка Украины.
Доллар подешевел на 4 копейки по сравнению с предыдущим днем. Европейская валюта потеряла 21 копейку.
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Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,4044 грн против 31,6181 грн в среду. За 10 российских рублей дают 4,2186 грн, накануне - 4,1762 грн.
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