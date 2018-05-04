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Официальный курс валют на 4 мая от НБУ: доллар немного подорожал

Доллар и гривна
09:12 Сегодня Телеграф
ото: Юлия Березовская/Пресс-центр НБУ

Новости Бизнеса: Согласно официальному курсу валют от Нацбанка Украины на пятницу, 4 мая, доллар подорожал на 4 копейки, а евро остался без изменений.

Национальный банк Украины на пятницу, 4 мая, ослабил официальный курс гривни на 4 копейки - до 26,1915 грн за доллар против 26,1551 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.

В отличие от доллара, валюта Евросоюза останется без изменений. Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,4088 грн против 31,4044 грн в четверг. За 10 российских рублей дают 4,1256 грн, накануне - 4,2186 грн.

Напомним, государственный бюджет Украины в январе-апреле 2018 года получил 272,448 млрд грн доходов, что на 5,091 млрд грн, или на 1,8%, ниже планового показателя на этот период.

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Новости Бизнеса, Курс валют НБУ, Официальный курс валют от НБУ, Официальный курс гривни, Официальный курс доллара, Официальный курс евро.
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Финансовые новости

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