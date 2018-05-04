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Гройсман сообщил, как и когда можно ликвидировать дефицит Пенсионного фонда

Пенсионеры
10:09 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство намерено ликвидировать дефицит Пенсионного фонда за 7 лет благодаря детенизации зарплат.

Правительство рассчитывает ликвидировать дефицит Пенсионного фонда, который на текущий момент составляет 140 млрд грн в год, за семь лет за счет детенизации зарплат. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Мы видим ликвидацию дефицита за семь лет. Многое зависит напрямую от детенизации заработных плат. Мы предполагали, что на три года будет сохранен дефицит такой, какой был - почти 140 млрд грн. Он сейчас сохраняется, мы находимся в таргетированных пределах. Далее будем смотреть на ситуацию. Нам нужно больше работать над детенизацией, потому что сегодня многим работникам продолжают платить зарплату в "конвертах", и это огромная проблема для Украины", - подчеркнул премьер-министр.

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Он отметил, что повышение минимальной заработной платы в 2017 году до 3,2 тыс. грн было продуманным и системным шагом правительства, который позволил разморозить вопросы оплаты труда украинцев и повысить средние зарплаты по стране.

"Мы сделали очень системный шаг, который, на мой взгляд, открыл еще одну возможность, а именно - разморозить в целом заработные платы. Можно сказать, что мы начали возвращать долги работающим украинцам... Минимальная заработная плата подтолкнула среднюю зарплату. Я считаю, что в этом году средняя заработная плата уже может быть около 10 тыс. грн ", - сказал Владимир Гройсман.

В январе Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2018 год с дотациями на покрытие дефицита в размере 139 млрд грн. Общий объем доходной части бюджета фонда определен в сумме 353,628 млрд грн, общий объем расходной части - в сумме 345,812 млрд грн.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Детенизация зарплат, Дефицит, Ликвидация, Пенсионный фонд.
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