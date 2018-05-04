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Аренда госимущества: ФГИУ выполнил 46% от годового плана поступлений

Оренда госимущества
13:28 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Исполняющий обязанности главы Фонда гоимущества Виталий Трубаров заявил, что государственное имущество пользуется спросом на рынке аренды.

Фонд госимущества Украины (ФГИУ) за январь - апрель 2018 года получил от аренды государственного имущества почти 460 миллионов гривень. Об этом сообщил и.о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"За четыре месяца поступило почти 460 миллионов гривень от аренды государственного имущества, это 46 процентов от годового плана", - отметил он.

По словам Трубарова, это не предел объема поступлений от аренды госимущества.

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"Государственное имущество пользуется спросом на рынке аренды и Фонд неоднократно подчеркивал министерствам и ведомствам о необходимости более активно передавать имущество для аренды, которое не используется по назначению. Потенциал для увеличения поступлений от аренды есть, и его нужно использовать", - подчеркнул глава ФГИУ.

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Новости Бизнеса, Аренда госимущества, Объем поступлений, Передача имущества для аренды, Прибыль, ФГИУ.
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