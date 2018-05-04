Аренда госимущества: ФГИУ выполнил 46% от годового плана поступлений

Фонд госимущества Украины (ФГИУ) за январь - апрель 2018 года получил от аренды государственного имущества почти 460 миллионов гривень. Об этом сообщил и.о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"За четыре месяца поступило почти 460 миллионов гривень от аренды государственного имущества, это 46 процентов от годового плана", - отметил он.

По словам Трубарова, это не предел объема поступлений от аренды госимущества.

"Государственное имущество пользуется спросом на рынке аренды и Фонд неоднократно подчеркивал министерствам и ведомствам о необходимости более активно передавать имущество для аренды, которое не используется по назначению. Потенциал для увеличения поступлений от аренды есть, и его нужно использовать", - подчеркнул глава ФГИУ.