Рева о цене на газ для населения: Идут очень сложные переговоры

На сегодняшний день окончательного решения относительно цен на газ для населения не принято. Об этом во время селекторного совещания заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Я знаю, что этот вопрос очень дискуссионный (повышение цены на газ для населения - прим. ред.), по сути, это является одной из причин, почему сегодня в Украине еще нет миссии МВФ. Поэтому идут очень сложные переговоры, и окончательного решения по цене на газ на сегодняшний день нет", - сообщил А.Рева.

Как сообщалось, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство разрабатывает формулу цены на газ внутри страны, которая учитывала бы текущую экономическую ситуацию и глубокий социальный аспект.