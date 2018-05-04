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Украина погасила часть долга перед МВФ

Украина выплатила МВФ $451 миллион
19:22 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: По прогнозам НБУ, получение очередного транша МВФ в размере 2 млрд долл. возможно в начале третьего квартала.

Украина с начала мая выплатила около 451 млн долл. в счет погашения задолженности перед Международным валютным фондом. 

Как сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, выплаты в специальных правах заимствования на эквивалентную сумму проведены несколькими платежами: 83 млн долл. 1 мая и 368 млн долл. – 4 мая.

Справка. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

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Срок программы истекает в марте 2019 года. По прогнозам Национального банка Украины, получение очередного транша МВФ в объеме 2 млрд долл. возможно в начале третьего квартала.

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Новости Бизнеса, Долг, Кредит, МВФ, НБУ, Транш МВФ.
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