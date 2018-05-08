https://telegraf.com.ua/files/2018/05/000MainL11-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4050780-nbu-ustanovil-tsena-na-bankovskie-metallyi-8-maya.html
НБУ установил цену на банковские металлы 8 мая
Новости Бизнеса: По сравнению с 7 мая, стоимость всех металлов не уменьшилось.
Национальный банк Украины на 8 мая 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 8 мая установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1106.769275;
Серебро - 13.874750;
Платина - 761.569509;
Палладий - 813.974964.
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