https://telegraf.com.ua/files/2018/05/000MainO3-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4052353-ustanovlenyi-tsenyi-na-bankovskie-metallyi-9-maya.html
Установлены цены на банковские металлы 9 мая
Новости Бизнеса: По сравнению с 8 мая, стоимость всех металлов не изменилась.
Национальный банк Украины на 9 мая 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 9 мая установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1106.769275;
Серебро - 13.874750;
Платина - 761.569509;
Палладий - 813.974964.
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