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Установлены цены на банковские металлы 9 мая

Золото
06:42 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: По сравнению с 8 мая, стоимость всех металлов не изменилась.

Национальный банк Украины на 9 мая 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает Курс Денег.

Национальный банк Украины по состоянию на 9 мая установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1106.769275;

Серебро - 13.874750;

Платина - 761.569509;

Палладий - 813.974964.

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Новости Бизнеса, Золото, НБУ, Палладий, Платина, Серебро, Трейдинг.
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