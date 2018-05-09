https://telegraf.com.ua/files/2018/05/000MainO4-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4052355-opublikovan-ofitsialnyiy-kurs-valyut-na-9-maya.html
Опубликован официальный курс валют на 9 мая
Новости Бизнеса: По сравнению с 8 мая, курс всех валют не изменился.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,29 грн/долл., передает Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 мая установлены на таком уровне:
26,290191 грн за доллар;
31,290585 грн за евро;
0,419200 грн за российский рубль;
35,553443 грн за фунт стерлингов.
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