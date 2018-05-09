ЕБРР сообщил о рисках дальнейшего восстановления экономики Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оставил неизменным прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3% и ожидает сохранения соответствующего темпа роста в 2019 году, сообщается в обзоре на веб-сайте банка.

В то же время ЕБРР отметил, что запланированные в 2018-2020 годах крупные погашения государственного долга в иностранной валюте, а также предстоящий в 2019 году цикл президентских и парламентских выборов представляют собой существенные риски для экономического роста Украины.

Банк также обращает внимание на возросшую неопределенность относительно дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) на фоне снижения решительности властей в реализации требуемых реформ.

В целом ЕБРР отмечает, что рост экономически Украины остается относительно медленным, несмотря на прогнозируемое увеличение в 2018 году.

Как сообщалось, Всемирный банк (ВБ) оставил без изменения прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 гг. на уровне 3,5% и 4% соответственно.

В то же время ВБ предупредил, что прогноз экономического роста в 2018 году предусматривает реализацию Украиной в ближайшие месяцы отложенных реформ.

Если ожидаемые реформы не будут имплементированы, экономический рост может замедлиться почти до 2%.

МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, в то же время ухудшил прогноз на 2019 год до 3,3% с 4%.

НБУ прогнозирует ускорение роста ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5% в 2017 году, замедление в 2019-2020 гг. до 2,9%.