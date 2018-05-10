Официальный курс валют на 10 мая от НБУ: евро и доллар продолжают падать в цене

Национальный банк Украины на четверг, 10 мая, укрепил официальный курс гривни на семь копеек - до 26,2190 гривни за доллар против 26,2902 гривни за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Доллар подешевел на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. В свою очередь европейская валюта подешевела значительно больше, потеряв сразу 17 копеек.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,122 грн против 31,2906 грн во вторник. За 10 российских рублей дают 4,1613 грн, 8 мая - 4,1920 грн.