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Официальный курс валют на 10 мая от НБУ: евро и доллар продолжают падать в цене

Доллар и евро
09:25 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: По информации Национального банка Украины, в четверг, 10 мая, доллар подешевел на 8 копеек, а евро сразу на 17 копеек.

Национальный банк Украины на четверг, 10 мая, укрепил официальный курс гривни на семь копеек - до 26,2190 гривни за доллар против 26,2902 гривни за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Доллар подешевел на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. В свою очередь европейская валюта подешевела значительно больше, потеряв сразу 17 копеек.

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Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,122 грн против 31,2906 грн во вторник. За 10 российских рублей дают 4,1613 грн, 8 мая - 4,1920 грн.

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Новости Бизнеса, Курс валют НБУ, Официальный курс валют от НБУ, Официальный курс гривни, Официальный курс доллара, Официальный курс евро.
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