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Официальный курс валют на 11 мая от НБУ: доллар и евро подешевели

Доллары
08:59 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: По данным Национального банка Украины, в пятницу, 11 мая, доллар и евро незначительно подешевели.

Национальный банк Украины на пятницу, 11 мая 2018 года, укрепил официальный курс гривни на 3 копейки - до 26,1922 грн за доллар против 26,2190 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на веб-сайте Национального банка Украины.

Доллар стал дешевле на две копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день. Что касается евро, то он тоже незначительно подешевел, то есть потерял всего одну копейку.

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Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,1110 грн против 31,122 грн в четверг. За 10 российских рублей дают 4,1892 грн, накануне - 4,1613 грн.

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Новости Бизнеса, Курс валют НБУ, Официальный курс валют от НБУ, Официальный курс гривни, Официальный курс доллара, Официальный курс евро.
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