Официальный курс валют на 11 мая от НБУ: доллар и евро подешевели

Национальный банк Украины на пятницу, 11 мая 2018 года, укрепил официальный курс гривни на 3 копейки - до 26,1922 грн за доллар против 26,2190 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на веб-сайте Национального банка Украины.

Доллар стал дешевле на две копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день. Что касается евро, то он тоже незначительно подешевел, то есть потерял всего одну копейку.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,1110 грн против 31,122 грн в четверг. За 10 российских рублей дают 4,1892 грн, накануне - 4,1613 грн.