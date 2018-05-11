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Официальный курс валют на 11 мая от НБУ: доллар и евро подешевели
08:59 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости Бизнеса: По данным Национального банка Украины, в пятницу, 11 мая, доллар и евро незначительно подешевели.
Национальный банк Украины на пятницу, 11 мая 2018 года, укрепил официальный курс гривни на 3 копейки - до 26,1922 грн за доллар против 26,2190 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на веб-сайте Национального банка Украины.
Доллар стал дешевле на две копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день. Что касается евро, то он тоже незначительно подешевел, то есть потерял всего одну копейку.
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Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,1110 грн против 31,122 грн в четверг. За 10 российских рублей дают 4,1892 грн, накануне - 4,1613 грн.
Telegraf.com.ua