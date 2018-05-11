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Нацбанк вводит в обращение серебряную памятную монету "Копание картошки"

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Здание НБУ
15:34 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины вводит в обращение серебряную памятную монету "Копание картошки", тираж составляет 4 тысячи штук.

Национальный банк Украины (НБУ) с 22 мая вводит в обращение серебряную памятную монету "Копание картошки" номиналом 10 грн, сообщается на веб-сайте НБУ.

Тираж монеты - 4 тыс. штук. Вес монеты составляет 31,1 грамм, диаметр 38,6 миллиметров.

На аверсе монеты размещено изображение дерева жизни с зеркальной верхушкой на фоне поля и позолоченная картошка. Внизу размещен малый Государственный Герб Украины и год чеканки монеты.

На реверсе монеты – сгорбленные мужчина и женщина, изображенные в форме сердца.

В целом в 2017 году НБУ ввел в обращение 47 памятных монет (11 – серебряных, девять –биметаллических, 27 – из нейзильбера), выпустил четыре памятные медали. Их общий тираж составил 1 млн 442, 5 тыс. шт.

НБУ изменил правила обращения с наличными в особый период

Украина начала собственную нумизматическую программу в 1995 году. Ежегодно в оборот вводится более 40 памятных монет, выпускаемых более чем в 30 сериях.

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Новости Бизнеса, Копание картошки, НБУ, Памятные монеты, Тираж, Фото.
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