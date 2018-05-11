Нацбанк вводит в обращение серебряную памятную монету "Копание картошки"

Национальный банк Украины (НБУ) с 22 мая вводит в обращение серебряную памятную монету "Копание картошки" номиналом 10 грн, сообщается на веб-сайте НБУ.

Тираж монеты - 4 тыс. штук. Вес монеты составляет 31,1 грамм, диаметр 38,6 миллиметров.

На аверсе монеты размещено изображение дерева жизни с зеркальной верхушкой на фоне поля и позолоченная картошка. Внизу размещен малый Государственный Герб Украины и год чеканки монеты.

На реверсе монеты – сгорбленные мужчина и женщина, изображенные в форме сердца.

В целом в 2017 году НБУ ввел в обращение 47 памятных монет (11 – серебряных, девять –биметаллических, 27 – из нейзильбера), выпустил четыре памятные медали. Их общий тираж составил 1 млн 442, 5 тыс. шт.

Украина начала собственную нумизматическую программу в 1995 году. Ежегодно в оборот вводится более 40 памятных монет, выпускаемых более чем в 30 сериях.