Курс валют от НБУ: после выходных в Украине подешевеет доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2623,8901 (22 июня – 2630,5365)

100 EUR – 3056,3072 (22 июня – 3035,1130)

10 RUR – 4,1491 (22 июня – 4,1239)

Как сообщалось, 22 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,20/26,22 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,53/30,55 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4116/0,4126 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2389 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 536 сделок на сумму 363,32 миллиона долларов.