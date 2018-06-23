Курс валют от НБУ: после выходных в Украине подешевеет доллар
Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на 23 июня официальный курс гривни к мировым валютам.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2623,8901 (22 июня – 2630,5365)
100 EUR – 3056,3072 (22 июня – 3035,1130)
10 RUR – 4,1491 (22 июня – 4,1239)
Как сообщалось, 22 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,20/26,22 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,53/30,55 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4116/0,4126 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2389 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 536 сделок на сумму 363,32 миллиона долларов.