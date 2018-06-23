Финансовые новости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Киев по-прежнему готов обменять 23 россиян на Сенцова и других украинцев
Киев по-прежнему готов обменять 23 россиян на Сенцова и других украинцев
Новости: В Киеве сегодня запретят проезд по Софийской площади
В Киеве сегодня запретят проезд по Софийской площади
Новости: ЧМ-2018. Расписание матчей 23 июня
ЧМ-2018. Расписание матчей 23 июня
Новости: В Тихом океане ученые заметили необычное явление
В Тихом океане ученые заметили необычное явление
X

Курс валют от НБУ: после выходных в Украине подешевеет доллар

Банкноты
11:29 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на 23 июня официальный курс гривни к мировым валютам.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2623,8901 (22 июня – 2630,5365)

100 EUR – 3056,3072 (22 июня – 3035,1130)

10 RUR – 4,1491 (22 июня – 4,1239)

Как сообщалось, 22 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,20/26,22 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,53/30,55 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4116/0,4126 гривни/рубль.

Новый закон о валюте: разрешено все, что не запрещено

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2389 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 536 сделок на сумму 363,32 миллиона долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Курс валют от НБУ, НБУ, Официальный курс гривни, Официальный курс доллара, Официальный курс евро.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Гройсман рассказал, сколько Украина должна вернуть внешним кредиторам Установлен официальный курс валют на 20 июня НБУ опубликовал курс основных валют на 19 июня

Последние новости

Эксперты назвали самое полезное свойство меда Как выглядят детские игровые площадки по всему миру (Фото) Гройсман оптимистичен в прогнозах реформирования госуправления
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
02 Суд вынес решение по нардепу Савченко
03 В Тихом океане ученые заметили необычное явление
04 Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала
05 Катя Осадчая поделилась снимком с годовалым сыном
Новости сегодня
12:38 В Сети появились новые подробности о беременности Меган Маркл
12:38 Трюдо оштрафовали за незадекларированный подарок
12:37 Болбат - о возвращении в "Шахтер": Хочу закрепиться в составе
12:30 27-летняя американка, посетившая 181 страну (Фото)
12:25 АЧС зафиксировали сразу в Донецкой и Львовской областях
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Треть всех дел НАБУ все еще в судах
Треть всех дел НАБУ все еще в судах
Новости: На Закарпатье неожиданно выпал снег: спасатели эвакуировали детский лагерь
Летний снег в Карпатах: из заснеженных гор спасли детей
Новости: Суд вынес решение по нардепу Савченко
Суд вынес решение по нардепу Савченко
Новости: Ушел из жизни поэт Наум Коржавин
Ушел из жизни поэт Наум Коржавин
Добавить комментарий
0