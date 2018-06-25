Курс валют от НБУ на 25 июня: доллар подешевел, а евро не изменился

Нацбанк Украины в понедельник, 25 июня, установил официальный курс гривни на уровне 26,2389 гривни за доллар против 26,2389 гривни за доллар в субботу. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,5631 грн против 30,5631 грн в субботу. За 10 российских рублей дают 4,1491 грн, 23 июня - 4,1491 грн.

Доллар США по сравнению с предыдущим банковским днем, 23 июня, подешевел всего на одну копейку, а евро показывает несвойственную ему стабильность.

Как сообщалось ранее, Нацбанк и компания Crane Currency 22 июня подписали Договор о сотрудничестве в области изготовления денежных знаков.