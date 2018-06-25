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Курс валют от НБУ на 25 июня: доллар подешевел, а евро не изменился
09:44 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости Бизнеса: По данным официального курса от Нацбанка Украины на 25 июня, доллар подешевел на 1 копейку, а евро не изменился.
Нацбанк Украины в понедельник, 25 июня, установил официальный курс гривни на уровне 26,2389 гривни за доллар против 26,2389 гривни за доллар в субботу. Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,5631 грн против 30,5631 грн в субботу. За 10 российских рублей дают 4,1491 грн, 23 июня - 4,1491 грн.
Доллар США по сравнению с предыдущим банковским днем, 23 июня, подешевел всего на одну копейку, а евро показывает несвойственную ему стабильность.
Как сообщалось ранее, Нацбанк и компания Crane Currency 22 июня подписали Договор о сотрудничестве в области изготовления денежных знаков.
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