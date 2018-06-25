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ЕБРР подсчитал, сколько Украина за 10 лет потратила на госбанки

ЕБРР
12:43 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Европейский банк реконструкции и развития подсчитал, что Украина с 2008 года вложила $15,5 миллиарда на поддержку своих государственных банков.

Украина с 2008 года вложила 15,5 миллиарда долларов в поддержку своих государственных банков, без учета расходов на финучреждения, переданные в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Об этом написал управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж в соцсети Facebook, комментируя очередной провал парламентом голосования за законопроект о совершенствовании корпоративного управления в госбанках.

Представитель ЕБРР отметил, что до совершенствования управления и надзора за госбанками эти вложения продолжат расти.

"Украине нужен закон о государственных банках", - подчеркнул Малиж.

Верховная Рада 21 июня вернула законопроект, предусматривающий совершенствование корпоративного управления в государственных банках, на доработку к повторному первому чтению в Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

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Кабинет министров подал законопроект в парламент в октябре 2017 года, однако депутаты 20 марта текущего года его отклонили. На принятии законопроекта настаивают международные партнеры Украины, поскольку он разблокирует формирование независимых наблюдательных советов в государственных "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке".

Проект предполагает формирование набсовета госбанка из девяти членов, включая шесть независимых и по одному представителю президента, правительства и парламента.

В рамках действующего законодательства в набсовет госбанка входят по пять представителей парламента, президента и правительства.

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Новости Бизнеса, Государственные банки, ЕБРР, Поддержка, Украина, Франсис Малиж.
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