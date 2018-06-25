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ФГИ объявил конкурсы на советников по продаже ряда предприятий

ФГИ
12:06 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Фонд госимущества объявил о старте первых 6 конкурсов по отбору советников для оказания услуг по подготовке к приватизации, заявки принимаются до 20 июля.

Фонд госимущества (ФГИ) Украины объявил первые шесть конкурсов по отбору советников для предоставления услуг по подготовке к приватизации и продаже пакетов акций для шести из 22 предприятий, одобренных правительством к приватизации в текущем году.

Согласно объявлениям в газете "Ведомости приватизации" в понедельник, ФГИ ищет советников для продажи 100% ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), 70,7016% ЧАО "Индар", 100% ЧАО "Президент-отель" (все три – Киев), госпредприятий "Угольная компания "Краснолиманская" (г.Родинское, Донецкая обл.) и "Завод "Электротяжмаш" (Харьков), а также 99,5667% ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ, г.Южное, Одесская обл.).

Заявки на участие в конкурсах по "Индару", "Президент-отелю", ОПЗ принимаются до 20 июля включительно, первые этапы конкурсов назначены на 26 июля, а вторые – на 30 июля.

"Укрнафта" в мае продала 41,5 миллиона кубов газа собственной добычи

В случае ОГХК, "Краснолиманской" и "Электротяжмаша" претенденты на статус советника могут подать заявки до 23 июля, а конкурсы пройдут в два этапа 27 июля и 31 июля.

Во всех случаях фиксированный размер оплаты услуг советник установлен до 0,5% стоимости активов предприятия, приведенной к доле государства в нем, а в случае продажи объекта размер переменной части составляет до 2% от стоимости проданного объекта приватизации, отмечается в документах.

Как сообщалось, в конце мая Кабинет министров опубликовал перечень предприятий "большой" приватизации на 2018 год, в который вошли 23 предприятия: пять облэнерго, "Центрэнерго", "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК) и "Сумыхимпром".

Из этих объектов ранее был отобран советник только для "Центрэнерго". Им стала компания Ernst&Young, которая 19 июня уже представила отчет о работе.

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Новости Бизнеса, Конкурсы, Отбор, Предприятия, Приватизация, Советники, Старт, ФГИ, Фонд госимущества.
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