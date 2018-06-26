https://telegraf.com.ua/files/2018/06/003MainL8-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4168803-ofitsialnyiy-kurs-valyut-na-utro-26-iyunya.html
Официальный курс валют на утро 26 июня
Новости Бизнеса: По сравнению с 25 июня курс доллара и фунта стерлингов - снизился, евро и российского рубля - вырос.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,17 грн/долл., сказано на сайте Национального банка Украины.
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Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 июня установлены на таком уровне:
26.173625 грн за доллар;
30.623141 грн за евро;
0.415790 грн за российский рубль;
34.783214 грн за фунт стерлингов.
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