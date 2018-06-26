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Официальный курс валют на утро 26 июня

Деньги
06:22 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: По сравнению с 25 июня курс доллара и фунта стерлингов - снизился, евро и российского рубля - вырос.

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,17 грн/долл., сказано на сайте Национального банка Украины.

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Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 июня установлены на таком уровне:

26.173625 грн за доллар;

30.623141 грн за евро;

0.415790 грн за российский рубль;

34.783214 грн за фунт стерлингов.

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Новости Бизнеса, Гривня, Доллар, Евро, Курс валют, НБУ, Рубль, Фунт стерлингов.
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