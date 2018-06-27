Финансовые новости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 27.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гривня за годы существования обесценивалась 14 раз: в НБУ назвали причины
Гривня за годы существования обесценивалась 14 раз: в НБУ назвали причины
Новости: Заседание "Минской группы": Марчук сообщил, о чем попытаются договорится
Заседание "Минской группы": Марчук сообщил, о чем попытаются договорится
Новости: Все бомбардиры ЧМ-2018: первый гол Месси
Все бомбардиры ЧМ-2018: первый гол Месси
Новости: Отец Меган Маркл публично высказался о своем отношении к королевской семье
Отец Меган Маркл публично высказался о своем отношении к королевской семье
X

Минфин: Госбюджету не хватает 9 млрд грн доходов

Госбюджет недосчитался 9 млрд грн доходов
10:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Госбюджет за 5 мес.-2018г выполнен с дефицитом 9,2 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-мае 2018 года составил 9,2 млрд грн, тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 26,5 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов.

Согласно его данным, общий фонд госбюджета за пять месяцев этого года сведен с дефицитом 14,2 млрд грн, тогда как в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета составил 6,6 млрд грн.

В соответствии с обнародованными данными, расходы бюджета за январь-май 2018 года были равны 379,9 млрд грн, что на 26,6% выше показателя за аналогичный период 2017 года. Минфин уточняет, что расходы по общему фонду выросли на 24,8% - до 354,1 млрд грн.

При этом Минфин отмечает рост доходов госбюджета на 13,5% по сравнению с пятью месяцами 2017 года – до 369,7 млрд грн. Доходы общего фонда выросли на 22,7% - до 337,7 млрд грн.

Поступления от налогов выросли на 18,3% - до 298 млрд грн. Среди налоговых поступлений наибольший рост показал налог на прибыль – на 77,9% до 50,6 млрд грн. При этом поступления от рентных платежей сократились на 41,7% - до 13,1 млрд грн.

Неналоговые поступления выросли на 68% - до 68 млрд грн, в том числе 32 млрд грн – средства, перечисленные Национальным банком Украины, 8 млрд грн – плата за выдачу лицензий на использование радиочастот.

Минфин добавляет, что сводный бюджет Украины за январь-май 2018 года был сведен с профицитом 14,58 млрд грн, тогда как в прошлом году за аналогичный период профицит сводного бюджета составил 50,5 млрд грн.

НБУ договорился об изготовлении в Украине денег для других стран

Доходы сводного бюджета за пять месяцев выросли на 14,5% - до 468,1 млрд грн, расходы – на 26,5% - до 454,3 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита – 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.

По данным Национального банка (НБУ), дефицит государственного бюджета Украины в 2017 году составил 47,85 млрд грн, что на 31,9%, или 22,4 млрд грн, ниже показателя 2016 года. Доходы госбюджета в 2017 году возросли на 28,7% – до 793,27 млрд грн, а расходы – на 22,5%, до 839,24 млрд грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Госбюджет, Дефицит Госбюджета, Доходы, Минфин.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Официальный курс валют на утро 26 июня Украинские банки нарастили миллиардную прибыль Украина сократила размер госдолга

Последние новости

Сильное видео в поддержку Сенцова: кинематографисты поддержали Олега Бенедикта Камбербэтч шокировал новым образом В Украину вернулись моряки, задержанные в Греции полтора года назад
Сегодня читают
01 Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
02 Футбольный комментатор умер во время матча ЧМ-2018
03 Турчинов: Мы должны получить полумиллионную армию
04 Вернидуб анонсировал нового форварда "Зари"
05 ЧМ-2018. Результаты матчей 26 июня
Новости сегодня
12:09 Певица Адель готовит новый альбом
12:05 Парубий подписал закон о нацбезопасности
11:46 Дочь Марадоны заступилась за отца
11:25 Оригинальные татуировки, которых ни у кого нету (Фото)
11:23 Изумительная подборка прикольных фотографий, от которых смех будет литься рекой
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: 10 млн украинцев уже определились с врачами "первички"
10 млн украинцев уже определились с врачами "первички"
Новости: Турчинов о роли терробороны: Мы должны получить мощную полумиллионную армию
Турчинов: Мы должны получить полумиллионную армию
Новости: НАТО пересмотрит свою стратегию ВВС
НАТО пересмотрит свою стратегию ВВС
Новости: Melovin озвучил мультфильм "Монстры на каникулах 3"
Melovin озвучил мультфильм "Монстры на каникулах 3"
Добавить комментарий
0