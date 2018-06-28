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НБУ вводит с 1 августа тариф на подкрепление касс банков монетами

Копейки
13:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины с 1 августа введет тариф на подкрепление касс банков разменными монетами номиналом 10 и 50 копеек.

Национальный банк Украины (НБУ) вводит плату за подкрепление касс банков монетами 10 и 50 коп. Согласно постановлению НБУ №71 от 25 июня, которое вступает в силу 1 августа, тариф на подкрепление касс банков разменными монетами номиналом 10 коп. - 20 грн за 1 тыс. штук, номиналом 50 коп.- 35 грн на 1 тыс. штук, тогда как номиналами 1,2,5 и 25 коп. – остается бесплатным.

В настоящее время подкрепление касс банков монетами бесплатное.

Как сообщалось, НБУ принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек. Они будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.

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Как сообщалось, с 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов: сумма чека, которая заканчивается на 1-4 коп., будет округляться в сторону уменьшения. Сумма, которая заканчивается на 5-9 коп., будет округляться в сторону увеличения.

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Новости Бизнеса, Кассы банков, НБУ, подкрепление, Разменные монеты, Тариф.
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