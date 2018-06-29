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Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату

Деньги
12:23 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в начале июля может стать известно, будет ли повышение минимальной заработной платы в стране.

В бюджете пока нет средств для повышения минимальной зарплаты, а сможет ли правительство найти необходимые средства, станет ясно в начале июля этого года. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, повышение возможно при условии перевыполнения доходов бюджета.

"В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 млрд. В мае практически вышли "в ноль". По итогам июня - мы сейчас смотрим. Можно будет сказать только в начале июля ", - заявил Рева.

В Украине реальная зарплата выросла вместе с долгами

Он пояснил, что повышение "минималки" потребует дополнительных перечислений средств из государственного бюджета в местные. По мнению министра, есть несколько вариантов, где найти необходимые деньги - таможня и теневая занятость.

"Надо увеличивать доходную часть бюджета. Сейчас вы видите, какие меры принимаются по контрабанде на таможне. В течение лета мы примем серьезные меры по "теневой" занятости, относительно тех "рабовладельцев", которые не хотят регистрировать людей", - отметил Андрей Рева.

Он добавил, что также нужно будет поработать с местными органами власти по "справедливому перераспределению доходов от налога на доходы физических лиц", чтобы при повышении минимальной зарплаты правительству не пришлось увеличивать финансирование местных бюджетов.

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Новости Бизнеса, Андрей Рева, Июль, Минималка, Минимальная зарплата, Министр соцполитики, Повышение.
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