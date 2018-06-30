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Розенко рассказал, кому повысят пенсию в первую очередь

Пенсия
09:21 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министерство социальной политики готовит расчеты и предложения по повышению пенсии чернобыльцам и людям с большим трудовым стажем, но маленькой зарплатой.

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что первыми в "очереди" на повышение пенсии будут чернобыльцы и люди с большим трудовым стажем, но малой зарплатой. Об этом Павел Розенко сообщил в эфире 5 канала.

"Наиболее острый сегодня вопрос для "чернобыльцев" и надо учесть одну из главных проблем пенсионной реформы, что очень малую прибавку к пенсии получили люди с большим трудовым стажем 35-45 лет, но малой заработной платой... Мы работаем, и Президент обращался к правительству, и глава правительства обещал, что все-таки вопрос большого срочного стажа и маленькой зарплаты должны быть пересчитаны", – отметил Розенко.

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Он добавил, что сейчас Минсоцполитики готовит соответствующие расчеты и предложения.

"Не наша власть виновата в том, что люди тогда получали минимальную зарплату. Но мы не можем пройти мимо этой проблемы и все-таки надо этот вопрос учесть и сделать для этих людей какую-то отдельную программу", – сказал Розенко.

Относительно дополнительного ресурса Розенко отметил, что сейчас наблюдается положительная динамика поступлений в Пенсионный фонд.

Мы видим положительную динамику поступлений в Пенсионный фонд. Мы получили 3 млрд дополнительно в Пенсионный фонд, по сравнению с тем, что планировали. Тоже будет много зависеть от того, удастся ли повысить минимальную зарплату до 4200 грн. Все-таки это даст еще дополнительный ресурс в Пенсионный фонд Украины, – сообщил вице-премьер-министр.

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Новости Бизнеса, Большой трудовой стаж, Маленькая зарплата, Минсоцполитики, Павел Розенко, Повышение пенсии, Чернобыльцы.
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