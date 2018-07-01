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В Украине с 1 июля вырос прожиточный минимум

Кошелек
12:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: Согласно государственному бюджету Украины на 2018 год с 1 июля прожиточный минимум в стране составит 1777 гривень.

Прожиточный минимум в Украине с 1 июля вырос на 77 грн и составляет 1777 грн. Об этом говорится в законе "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".

"Установить в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года - 1700 гривень, с 1 июля - 1777 гривень, с 1 декабря - 1853 гривни", - идет речь в документе.

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При этом для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум с 1 июля вырос на 67 грн и составляет сейчас 1559 грн, для детей от 6 до 18 лет - на 84 грн и составляет 1944 грн, для трудоспособных лиц - на 79 грн и составляет 1841 грн, а для лиц, утративших трудоспособность, - на 62 грн и составляет 1435 грн.

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Новости Бизнеса, Госбюджет-2018, Прожиточный минимум, Рост, Увеличение, Украина.
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