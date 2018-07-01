Пенсии, развитие медреформы и отказ от мелочи: что ждет украинцев в июле

С начала июля украинцев будут лечить по-новому, Нацбанк прекратит выпуск монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, а в столице ожидается повышение стоимости проезда в общественном транспорте.

Пенсии и прожиточный минимум

С 1 июля украинцев ждет повышение прожиточного минимума, а также первое из двух запланированных в этом году повышение пенсий.

Согласно госбюджету, прожиточный минимум вырастет с 1700 до 1777 гривен.

Минимальная пенсия вырастет с 1373 до 1435 гривен.

Важно: речь идет о пенсиях для лиц, которые не имеют необходимый уровень страхового стажа (для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет; для тех, кто вышел на пенсию до 1 октября 2011 года, – 25 и 20 лет соответственно)

Максимальный размер пенсии на уровне 10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, увеличивается с 13 730 грн до 14 350 грн.

Надбавка донорам пересчитывается, исходя из прожиточного минимума на одного человека, на уровне 10%.

Медреформа

C 1 июля 149 медучреждений первички в 22 областях Украины "начнут работать по новым правилам".

По словам и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, речь идет об "учреждениях первой волны" - тех городов, районов и общин, "которые хорошо подготовились к изменениям".

"Впервые у семейных врачей, терапевтов и педиатров есть четкий перечень услуг, которые они должны предоставлять, а государство будет оплачивать эти услуги в соответствии с установленными тарифами и корректирующим коэффициентом", - рассказала Супрун.

Договоры между учреждениями и НСЗУ заключили до 5 июня. Уже с июля они будут получать финансирование по новой схеме.

"На 149 учреждений, с которыми сегодня заключены договоры, на второе полугодие выделят около 1,5 миллиарда гривен. Другие заведения здравоохранения, как и раньше, будут в дальнейшем финансироваться через механизм субвенции", - объяснила и. о. министра.

"Реформа мелочи"

В связи с предстоящим прекращением чеканки монет достоинством в 1, 2, 5 и 25 копеек Нацбанк с 1 июля вводит систему округления сумм в чеках при расчете наличными.

Правила будут работать в случае отсутствия монет и у покупателя, и у продавца.

- Если сумма заканчивается на 1-4 копейки, она округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

- Если сумма заканчивается на 5-9 копеек, она округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

Тарифы "Укрпочты"

С 1 июля "Укрпочта" будет принимать и доставлять периодические печатные издания по подписке по новым тарифам.

Повышение тарифов запланировано в два этапа. В ходе первого (с 1 июля по 31 декабря 2018 года) они повысятся в среднем на 24,7%.

Начало второго запланировано на 1 января 2019 года (план повышения – в среднем еще на 19,2%).

Новые тарифы уже были раскритикованы в Национальном союзе журналистов Украины.

"Мы просим правительство провести аудит расчетов, а также ввести с 1 июля 2018 года мораторий на какие-либо повышения тарифов на доставку периодических изданий, пока нет обоснованной стратегии развития услуги. В связи с нынешним балансированием прессы на грани выживания правительство должно на это пойти", - рассказал "Фактам" глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Погода на июль

Будет жарко. По крайней мере в этом уверен директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

В эфире Oboz.tv он напомнил, что за последние 25 лет средняя температура июля-августа в Украине выросла на 2-2,5 градуса.

"Это говорит о том, что эти два месяца не могут не быть жаркими, с большим количеством дней с температурой в 30 градусов и более, с небольшим количеством эффективных осадков. В июле-августе температура в 35, а может, и в 40 градусов, однозначно будет наблюдаться в южных, центральных и восточных областях Украины ", - заявил он.

Подорожание проезда в Киеве

В Киеве с 14 июля стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до 8 грн. Для пассажиров, которые пользуются транспортом постоянно, одна поездка будет стоить 6,3 грн. 8 грн будут платить пассажиры, которые пользуются транспортом иногда, или гости столицы.