Всемирный банк отметил значительный рост ВВП Украины

Всемирный банк отметил, что у Украины один из самых высоких темпов прироста ВВП в 2017 году среди всех стран. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Он отметил, что в ночь на 30 июня Всемирный банк обновил данные по всем странам мира.

"Это один из самых высоких темпов прироста ВВП в 2017 году среди всех стран мира", – отметил экономист.

Напомним, в Украине с 1 июля прожиточный минимум вырос на 77 грн и составляет 1777 грн