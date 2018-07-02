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Всемирный банк отметил значительный рост ВВП Украины

ВВП
09:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Телеграф

Новости Бизнеса: Всемирный банк отметил высокий темп прироста ВВП в Украине за 2017 год.

Всемирный банк отметил, что у Украины один из самых высоких темпов прироста ВВП в 2017 году среди всех стран. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Он отметил, что в ночь на 30 июня Всемирный банк обновил данные по всем странам мира.

"Это один из самых высоких темпов прироста ВВП в 2017 году среди всех стран мира", – отметил экономист.

Напомним, в Украине с 1 июля прожиточный минимум вырос на 77 грн и составляет 1777 грн

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Новости Бизнеса, Всемирный банк, Высокий темп прироста, Прирост ВВП, Украина, Экономика.
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