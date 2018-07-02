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Гривну назвали сильнейшей валютой на постсоветском пространстве

Гривни
16:27 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Украинская гривня стала лидером рейтинга роста национальных валют среди стран бывшего Советского Союза.

Впервые за пять лет рубль показал в первом полугодии худшую динамику среди 11 валют бывшего СССР.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

После удара, полученного от санкций и ужесточения монетарной политики в США, рубль подешевел более чем на 8 процентов к доллару в 2018 году, что больше чем вдвое превышает потери любой другой валюты в этой группе.

Без санкций США, введенных в апреле, он мог бы быть на 4 процента крепче, говорят в Банке России.

При этом лидерами рейтинга стали национальные валюты Украины (плюс 7,14%), Грузии (плюс 6,1%) и Молдовы (плюс 1,69%).

Россия все чаще принимает на себя всю тяжесть перемены настроений инвесторов, в то время как четыре постсоветские валюты показали рост, попав в топ-10 по динамике в мире в этом году.

Все еще тесно связанные с Россией через потоки капитала и миграцию, бывшие сателлиты имеют преимущество, так как не участвуют в дорогостоящих геополитических играх своего более крупного соседа, пишет издание.

На данный момент аура риска вокруг России превратила ее бывших спутников в относительно более безопасные страны, хотя по размеру их рынки меркнут по сравнению с российским.

НБУ установил курс валют на утро 2 июля

Что касается Казахстана и Беларуси, членов Таможенного союза, для которых Россия является главным торговым партнером, то их валюты почувствовали на себе последствия апрельских санкций США.

По мере того как все больше центробанков региона следуют примеру России и позволяют рынку самому определять обменный курс, корреляция с рублем становится слабее.

Высокая стоимость заимствований также помогает защитить локальные валюты: реальные процентные ставки в Украине и в Беларуси выше, чем в России.

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Новости Бизнеса, Гривня, НБУ, Рубль, СССР.
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