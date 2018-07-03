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Курс валют на утро 3 июля

Деньги
06:50 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: По сравнению с 2 июля, курс всех валют снизился.

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26.23 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Гривну назвали сильнейшей валютой на постсоветском пространстве

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 июля установлены на таком уровне:

26.232692 грн за долар;

30.532230 грн за евро;

0.415470 грн за российский рубль;

34.441320 грн за фунт стерлингов.

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Новости Бизнеса, Гривня, Доллар, Евро, Курс валют, НБУ, Рубль, Фунт стерлингов.
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Финансовые новости

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