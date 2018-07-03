https://telegraf.com.ua/files/2018/07/003MainR29-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4198573-kurs-valyut-na-utro-3-iyulya.html
Курс валют на утро 3 июля
Новости Бизнеса: По сравнению с 2 июля, курс всех валют снизился.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26.23 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.
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Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 июля установлены на таком уровне:
26.232692 грн за долар;
30.532230 грн за евро;
0.415470 грн за российский рубль;
34.441320 грн за фунт стерлингов.
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