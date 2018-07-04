Финансовые новости

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НБУ установил курс валют на 4 июля

Деньги
06:40 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Бизнеса: По сравнению с 3 июля курс всех валют — вырос.

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26.29 грн/долл., Передает сайт Национального банка Украины.

"Минус" внешней торговли Украины вырос почти на четверть

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 июля установлены на таком уровне:

26.299259 грн за доллар;

30.678086 грн за евро;

0.416000 грн за российский рубль;

34.723357 грн за фунт стерлингов.

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Новости Бизнеса, Гривня, Доллар, Евро, Курс валют, НБУ, Рубль, Фунт стерлингов.
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