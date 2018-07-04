https://telegraf.com.ua/files/2018/07/003MainS1-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4202909-nbu-ustanovil-kurs-valyut-na-4-iyulya.html
НБУ установил курс валют на 4 июля
Новости Бизнеса: По сравнению с 3 июля курс всех валют — вырос.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26.29 грн/долл., Передает сайт Национального банка Украины.
"Минус" внешней торговли Украины вырос почти на четверть
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 июля установлены на таком уровне:
26.299259 грн за доллар;
30.678086 грн за евро;
0.416000 грн за российский рубль;
34.723357 грн за фунт стерлингов.
Telegraf.com.ua