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В Минсоцполитики объяснили, почему у украинцев такие маленькие пенсии

Пенсия
17:47 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: В министерстве социальной политики заявили, что размер пенсий в Украине полностью соответствует уровню официальных доходов населения.

Украинцы получают мизерные пенсии за низкого уровня официальных доходов и теневой экономики (занятости). Об этом сообщили в Минсоцполитики.

"На самом деле, размер пенсий полностью соответствует уровню официальных доходов населения. Во-первых, уровень доходов напрямую влияет на размер отчислений в Пенсионный фонд и выплату пенсий сегодняшним пенсионерам; во-вторых, он так же влияет на размер будущей пенсии тех, кто платит эти взносы сегодня. То есть, мизерные пенсии являются прямым следствием мизерных официальных доходов", — отметили в министерстве.

Как пояснили в ведомстве, взносы в пенсионную систему уплачиваются только с декларируемой части заработка, а теневой рынок не участвует в пенсионной программе, при этом, он составляет около 30% экономики Украины.

"Повысить пенсии можно, если увеличить официальные доходы населения путем роста зарплат и проведя детенизацию экономики", — отметили в министерстве.

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С тезисом о том, что на минимальную пенсию без государственной поддержки прожить невозможно в Минсоцполитики согласились и отметили, что повышение пенсий это процесс длительный. Поэтому сегодняшним пенсионерам советуют в полной мере использовать всю государственную поддержку, на которую они имеют законное право. В частности субсидии на коммуналку и помощь от местных органов власти.

Напомним, в дальнейшем пенсии планируют повысить "чернобыльцам" и людям с большим трудовым стажем, но маленькой заработной платой.

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Новости Бизнеса, Мнсоцполитики, Официальные доходы, Пенсия, Размер, Украинцы.
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