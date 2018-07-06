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Гройсман ответил Ляшко по поводу повышения пенсий украинцам

Владимир Гройсман и Олег Ляшко
12:11 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Премьер-министр Владимир Гройсман поддерживает позицию народных депутатов о повышении пенсий украинцам, но это возможно при развитии экономики.

На пересчет пенсий украинцам из государственного бюджета нужны десятки миллиардов гривень. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Рада.

"Нам нужны десятки миллиардов, чтобы сделать пересчет пенсий. Это десятки миллиардов! И это все должно быть продуктом национальной экономики, и мы этим сегодня занимаемся", - ответил Гройсман на вопрос народного депутата Олега Ляшко относительно необходимости повышения пенсий.

Правительство Украины напоминает о достижениях пенсионной реформы

Премьер-министр поддерживает позицию парламентариев относительно необходимости повышения социальных стандартов, зарплат и пенсий, но отметил, что все это возможно лишь тогда, когда экономика реально будет развиваться.

В то же время глава правительства заверил, что КМУ делает все возможно, чтобы улучшить ситуацию. Даже при таких сложных условиях была увеличена минимальная зарплата, дан старт пенсионной реформе.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Повышение пенсий украинцам, Развитие экономики.
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