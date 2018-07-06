В ГФС сообщили, сколько НДС возместили бизнесу

На счета плательщиков в течение января-июня 2018 года возмещены 64,4 млрд грн налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"В І полугодии 2018 года в бюджет собраны 108,2 млрд грн налога на добавленную стоимость из произведенных в Украине товаров (работ, услуг), что на 19,8%, или на 17,8 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде в прошлом году. Поступления в бюджет НДС с учетом бюджетного возмещения в течение января-июня 2018 года составили 43,7 млрд грн. Это на 31,2%, или на 10,4 млрд грн превышает соответствующий показатель в прошлом годe", - говорится в сообщении.

На счета плательщиков в течение І полугодия 2018 года возмещены 64,4 млрд грн налога на добавленную стоимость. Это на 13,1%, или на 7,5 млрд грн превышает соответствующий показатель в прошлом году. В январе-июне 2017 года плательщикам были возвращены 57 млрд грн.

В июне в бюджет собраны 15,2 млрд грн налога на добавленную стоимость из произведенных в Украине товаров (работ, услуг), что на 16,8%, или на 2,2 млрд грн больше, чем в июне прошлого года.

Поступления в бюджет НДС с учетом бюджетного возмещения в течение июня 2018 года составили 5,6 млрд грн. Это на 42,4%, или на 1,7 млрд грн превышает соответствующий показатель в прошлом году. На счета плательщиков в июне 2018 года возмещены более 9,6 млрд грн налога на добавленную стоимость. Это на 6%, или на 0,5 млрд грн больше, чем в июне прошлого года.