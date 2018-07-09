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НБУ установил официальный курс валют на 9 июля

Гривни
06:35 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
bank.gov.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: По сравнению с 8 июля курс всех валют снизился.

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26.32 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

НБУ готов к выпуску е-гривни

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 28 июня установлены на таком уровне:

26.315950 грн за доллар;

30.852820 грн за евро;

0.416910 грн за российский рубль;

34.824561  грн за фунт стерлингов.

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Новости Бизнеса, Гривня, Доллар, Евро, Курс валют, НБУ, Рубль, Фунт стерлингов.
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