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НБУ установил официальный курс валют на 9 июля
06:35 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Бизнеса: По сравнению с 8 июля курс всех валют снизился.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26.32 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.
НБУ готов к выпуску е-гривни
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 28 июня установлены на таком уровне:
26.315950 грн за доллар;
30.852820 грн за евро;
0.416910 грн за российский рубль;
34.824561 грн за фунт стерлингов.
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