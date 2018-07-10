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Официальный курс валют на 10 июля

Деньги
06:48 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: По сравнению с 9 июля курс всех валют, кроме доллара (курс которого снизился) — вырос.

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,24 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

В Украине в июне сократились золотовалютные резервы

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 июля установлены на таком уровне:

26.249754 грн за доллар;

30.945835 грн за евро;

0.417760 грн за российский рубль;

35.028394 грн за фунт стерлингов.

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Новости Бизнеса, Гривня, Доллар, Евро, Курс валют, НБУ, Рубль, Фунт стерлингов.
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