https://telegraf.com.ua/files/2018/07/003MainU20-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4227931-ofitsialnyiy-kurs-valyut-na-10-iyulya.html
Официальный курс валют на 10 июля
Новости Бизнеса: По сравнению с 9 июля курс всех валют, кроме доллара (курс которого снизился) — вырос.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,24 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.
В Украине в июне сократились золотовалютные резервы
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 10 июля установлены на таком уровне:
26.249754 грн за доллар;
30.945835 грн за евро;
0.417760 грн за российский рубль;
35.028394 грн за фунт стерлингов.
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