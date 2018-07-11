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МЭРТ в базовом сценарии ожидает роста ВВП Украины в 2019 году на 3%

ВВП
10:44 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Телеграф

Новости Бизнеса: Минэкономразвития прогнозирует, что в 2019 году рост валового внутреннего продукта Украины замедлится до 3%, но потом ускориться и в 2020 году составит 4,1%.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2018 году с 3% до 3,2% и ухудшило оценку инфляции с 9% до 9,9%, свидетельствует проект правительственного постановления о прогнозе социального и экономического развития на 2019-2021 годы, которым располагает агентство.

МЭРТ прогнозирует, что ВВП в номинальном выражении в текущем году составит 3,457 трлн грн, тогда как в конце 2017 года этот показатель оценивался на уровне 3,332 трлн грн. Прогноз роста индекса цен производителей по итогам этого года увеличен с 10,3% до 11,9%.

"До конца 2018 года ожидается прекращение действия негативных факторов начала года, которые влияли на отдельные виды экономической деятельности, сохранение положительных экономических, потребительских и инвестиционных настроений на фоне продолжения реализации реформ, задекларированных правительством, сохранение благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, дальнейшая диверсификация рынков сбыта украинской продукции, что обусловит продолжение положительной экономической динамики на уровне 3,2% роста ВВП", – указывается в документе, вынесенном на рассмотрения Кабинета министров на заседании в среду.

При этом МЭРТ также изменил прогноз роста номинальной заработной платы, скорректированной на инфляцию, с 9,6% до 10,5%, прогноз роста показателей экспорта товаров и услуг – с 4% до 8,1%, импорта товаров и услуг – с 6,3% до 9,9%, указывается в документе.

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Как указывается в сопроводительных материалах к документу, которые также находятся в распоряжении агентства, среди основных факторов корректировки МЭРТ, в частности, отмечает уточненные показатели роста ВВП в прошлом году. Помимо этого, Национальный банк скорректировал объем внешней торговли с учетом пересмотра статистических данных и методологии учета частных переводов, используя зеркальную статистику отдельных стран. Таким образом, показатель импорта товаров и услуг в минувшем году увеличился на $1,582 млрд – до $6,238 млрд.

Также МЭРТ ссылается на уточненные прогнозы международных финансовых организаций (МВФ, Всемирного банка) и полученные статистические данные за І квартал.

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Новости Бизнеса, ВВП, Замедление, Минэкономразвития, Прогноз, Рост.
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