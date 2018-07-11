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Зарплатные банки Украины: Минфин определил список

Финансы
16:58 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Для бюджетников определили 34 финансовых учреждения, через которые будут происходить все выплаты.

Конкурсная комиссия признала уполномоченными еще 9 банков.

Министерство финансов Украины расширило перечень банков для выплат пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений до 43 финучреждений.

Как сообщается на сайте Минфина, конкурсная комиссия 10 июля приняла решение о признании уполномоченными банками еще 9 банков.

В обновленном перечне Минфина "Укрэксимбанк", "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Укрсоцбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Кредобанк", "УкрСиббанк", "Идея Банк", "Креди Агриколь Банк", "Пиреус Банк МКБ", "Альфа-банк", "ОТП Банк", "Банк Альянс", "Львов", "Индустриалбанк", "МТБ Банк", "Пивденный", "Полтава-банк", ПУМБ, "Восточно-украинский банк "Грант", "Мегабанк", "Скай Банк, "Юнекс Банк", "Коммерческий Индустриальный Банк", "Универсал Банк", "Банк Кредит Днепр", "Радабанк", "Банк Восток", "Банк инвестиций и сбережений", "Конкорд", "Мотор-банк", "Аккордбанк", "Кристалбанк", "Банк Сич", "Глобус", "Клиринговый дом", "Метабанк", "Международный инвестиционный банк", "Поликомбанк", "Правэкс Банк", "ТАСкомбанк", "Укрбудинвестбанк".

Официальный курс валют на 11 июля

Министерство финансов ежеквартально контролирует выполнение банками критериев соответствия для выплат работникам бюджетных учреждений.

По решению правительства, претендовать на обслуживание бюджетников могут все банки, не имеющие задолженности перед Государственной фискальной службой и Фондом гарантирования вкладов физических лиц, не подвергавшиеся в течение 6 месяцев до подачи документов взысканиям или ограничениям Национального банка и не включенные в санкционные списки.

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Новости Бизнеса, Конкурсная комиссия, Министерство финансов Украины, Минфин, Работники бюджетных учреждений, Украина.
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