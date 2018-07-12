Официальный курс валют на 12 июля: евро подорожал

Национальный банк Украины на четверг, 12 июля 2018 года, ослабил официальный курс гривни на 2 копейки - до 26,2272 грн за доллар против 26,2091 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на веб-сайте Национального банка Украины.

Евро поднялся в цене на 8 копеек – его курс составит 30 гривен 77 копеек.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,7776 грн против 30,6988 грн в среду. За 10 российских рублей дают 4,2235 грн, накануне - 4,1972 грн.