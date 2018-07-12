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Рост денежных переводов заробитчан

НБУ
15:40 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В июне 2018 года возник приток вкладов населения в банковскую систему от заробитчан.

Национальный банк повысил прогноз в отношении частных переводов средств из-за границы в Украину до 11,6 млрд долларов по итогам года. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Мы ожидаем, что в этом году переводы составят 11,6 млрд долларов, а в следующем году будет еще повышение - до 12,2 млрд долларов. Это один из весомых факторов нашего платежного баланса - усиление миграционных процессов", - сказал Сологуб.

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В то же время он обратил внимание и на то, что это имеет и негативную сторону - влияет на рынок труда, на заработные платы в Украине.

"Мы уже неоднократно подчеркивали, что усиление миграционных процессов является одним из основных среднесрочных рисков, при этом видим, что это уже реализуется и влияет на экономику Украины", - добавил Сологуб.

Напомним, в июне глава Национального банка Яков Смолий сообщил, что объем денежных переводов от украинских заробитчан из-за границы в Украину в этом году будет больше чем 9 млрд долл. США.

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Новости Бизнеса, Дмитрий Сологуб, Заробитчани, Национальный банк Украины, НБУ, Украина.
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