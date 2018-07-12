Рост денежных переводов заробитчан

Национальный банк повысил прогноз в отношении частных переводов средств из-за границы в Украину до 11,6 млрд долларов по итогам года. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Мы ожидаем, что в этом году переводы составят 11,6 млрд долларов, а в следующем году будет еще повышение - до 12,2 млрд долларов. Это один из весомых факторов нашего платежного баланса - усиление миграционных процессов", - сказал Сологуб.

В то же время он обратил внимание и на то, что это имеет и негативную сторону - влияет на рынок труда, на заработные платы в Украине.

"Мы уже неоднократно подчеркивали, что усиление миграционных процессов является одним из основных среднесрочных рисков, при этом видим, что это уже реализуется и влияет на экономику Украины", - добавил Сологуб.

Напомним, в июне глава Национального банка Яков Смолий сообщил, что объем денежных переводов от украинских заробитчан из-за границы в Украину в этом году будет больше чем 9 млрд долл. США.