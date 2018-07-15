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Названо количество занятого населения Украины, работающего в тени
10:01 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Исполняющий обязанности главы Госслужбы занятости Валерий Ярошенко сообщил, что 22% занятого населения Украины работают в теневом секторе экономики.

В теневом секторе экономики работает 3,5 млн человек — это 22% занятого населения. Об этом заявил и. о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, передает ГСЗ.

"По данным Госстата в неформальном секторе занято 3,5 млн человек - это 22% занятого населения. Но реально эти цифры могут быть больше", - отметил Ярошенко.

Одним из негативных факторов на рынке труда он также назвал низкий уровень заработной платы по сравнению со странами ЕС, что стимулирует проблему трудовой миграции.

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Однако, по словам Ярошенко, рост численности занятых в 16 млн человек является крайне положительной динамикой, а снижение уровня безработицы до 9,7% по методологии МОТ является показателем, характеризующим постепенный выход рынок труда из кризиса. Вместе с тем, уровень безработицы в Украине все же выше показателей почти по всем странам ЕС (средний уровень безработицы в ЕС - 7,4%).

Напомним, как рассказал Ярошенко, украинцы едут работать за границу не только из высоких зарплаты, но и из-за лучших условий работы, социального пакета в частности, и безопасной жизни.

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Новости Бизнеса, Госслужба занятости, Количество работающих украинцев, Работа, Теневой сектор, Украинцы.
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