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Официальный курс валют на 16 июля

Деньги
06:34 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: По сравнению с 15 июля курс всех валют снизился.

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,23 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Обновлен прогноз по уровню инфляции

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 июля установлены на таком уровне:

26.233225 грн за доллар;

30.543344 грн за евро;

0.421120 грн за российский рубль;

34.516933 грн за фунт стерлингов.

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Новости Бизнеса, Гривня, Доллар, Евро, Курс валют, НБУ, Рубль, Фунт стерлингов.
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