https://telegraf.com.ua/files/2018/07/003MainY8-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4252094-ofitsialnyiy-kurs-valyut-na-16-iyulya.html
Официальный курс валют на 16 июля
Новости Бизнеса: По сравнению с 15 июля курс всех валют снизился.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,23 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.
Обновлен прогноз по уровню инфляции
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 июля установлены на таком уровне:
26.233225 грн за доллар;
30.543344 грн за евро;
0.421120 грн за российский рубль;
34.516933 грн за фунт стерлингов.
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