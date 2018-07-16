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НБУ усовершенствовал методику учета ПИИ

НБУ
11:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Нацбанк

Новости Бизнеса: НБУ с первого квартала 2018 года начал предоставлять Госстату данные по ПИИ банковского сектора для дальнейшего отображения в общей статистике по прямым иностранным инвеститциям (ПИИ).

Национальный банк Украины (НБУ) изменил порядок учета реинвестируемых доходов банков в статистике по прямым иностранным инвестициям (ПИИ), соответственно пересмотрев статданные по внешнему сектору за 2017 год.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, чистый доход банков с прямыми инвестициями от операционной деятельности, с учетом доли участия прямого иностранного инвестора в капитале, был перенесен из статьи "реинвестированные доходы" в счете текущих операций в соответствующую статью в финансовом счете.

При этом реинвестированные доходы не включают реализованные и нереализованные холдинговые прибыли или убытки и отчисления в резервы.

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По данным НБУ, пересмотр не имел существенного влияния на показатели внешней устойчивости: дефицит текущего счета за 2017 год расширился до $2,4 млрд с $2 млрд, или до 2,2% ВВП с 1,9% ВВП. При этом операция была зеркально отражена в финансовом счете, где показатель ПИИ увеличился до $2,8 млрд с $2,4 млрд. В результате сальдо сводного платежного баланса за прошлый год осталось неизменным.

Центробанк также планирует пересмотреть совместно с Государственной службой статистики учет реинвестируемых доходов предприятий реального сектора и интегрировать их статистику внешнего сектора.

"Эти данные формируются на основе балансовой и финансовой отчетности банков с соблюдением рекомендаций руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции", - указанно в сообщении.

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Новости Бизнеса, Национальный банк Украины, НБУ, Прямые иностранные инвестиции, Украина.
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