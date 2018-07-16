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Нацбанк анонсировал выпуск обновленной "двадцатки"

20 гривен
20:11 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Национальный банк во вторник, 17 июля, запустит банкноту 20 гривень нового образца в денежный оборот.

Национальный банк готовится запустить в денежный оборот Украины банкноту 20 гривень нового образца. Об этом сообщает UBR.

"Завтра, 17 июля, регулятор будет презентовать ее журналистам в 11 часов, и уже разослал соответствующие приглашения. Фото новых денег пока хранится в тайне. В НБУ даже отказываются сообщать, останется ли на банкноте портрет выдающегося писателя и ученого Ивана Франко", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что, скорее всего, лицо украинской двадцатки не изменится. В приглашении Нацбанка говорится лишь об "обновленном дизайне и усовершенствованной системе защиты" 20-ти гривень образца 2018 года.

Кстати, ранее уже предпринимались попытки изменить дизайн этой купюры: к 160-летию писателя они выпускали памятные двадцать гривень.

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Их напечатали миллион штук и продавали людям в теруправлениях Нацбанка по 27 гривень и 31 гривне (в сувенирных конвертах - дороже).

Новый дизайн для 20-ки не стал большим сюрпризом. НБУ еще несколько лет назад заявил о готовности осовременивать наличный денежный оборот и повышать защиту украинских денег.

Две банкноты уже были перевыпущены в новом дизайне. Это 100 и 500 гривень, которые были запущены в денежный оборот в марте 2015 года и в апреле 2016 года, соответственно.

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Новости Бизнеса, 20 гривень, Денежный оборот, НБУ, Новый образец, Презентация.
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