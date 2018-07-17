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Официальный курс валют на 17 июля

Деньги
06:19 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: По сравнению с 16 июля курс всех валют снизился.

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

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Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 июля установлены на таком уровне:

26.206838 грн за доллар;

30.714414 грн за евро;

0.420960 грн за российский рубль;

34.795983 грн за фунт стерлингов.

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Новости Бизнеса, Гривня, Доллар, Евро, Курс валют, НБУ, Рубль, Фунт стерлингов.
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