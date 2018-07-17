Официальный курс валют на 17 июля

Порошенко приказал дипломатам подготовить новую резолюцию для ГА ООН по Крыму

Порошенко приказал дипломатам подготовить новую резолюцию для ГА ООН по Крыму

Порошенко убежден, что Трамп не сдал Крым Путину

Порошенко убежден, что Трамп не сдал Крым Путину