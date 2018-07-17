https://telegraf.com.ua/files/2018/07/003MainY27-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4255999-ofitsialnyiy-kurs-valyut-na-17-iyulya.html
Официальный курс валют на 17 июля
Новости Бизнеса: По сравнению с 16 июля курс всех валют снизился.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.
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Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 июля установлены на таком уровне:
26.206838 грн за доллар;
30.714414 грн за евро;
0.420960 грн за российский рубль;
34.795983 грн за фунт стерлингов.
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