Правительство перераспределило средства на ремонт дорог

Правительство утвердило перераспределение средств на строительство и реконструкцию автодорог государственного значения, передает УНН со ссылкой на Мининфраструктуры.

"По результатам 7 месяцев работы правительство приняло решение о перераспределении средств, предусмотренных отдельными бюджетными программами. Перераспределение будет осуществляться из объектов, где по результатам проведенных тендерных процедур возникла экономия средств. Эти средства перераспределят на другие объекты, требующие дополнительного финансирования", — говорится в сообщении.

Так, в рамках программы "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения" предусматривается уменьшение расходов в ряде областей, в частности:

Волынской области на 3,87 млн гривен;

Житомирской области на 61,4 млн гривен;

Ивано-Франковской области на 47,97 млн гривен;

Киевской области на 28,37 млн гривен;

Николаевской области на 98,61 млн гривен;

Черновицкой области на 67,81 млн гривен.

Зато увеличены расходы в:

Винницкой области на 46 млн гривен,

Днепропетровской области на 25,99 млн гривен;

Кировоградской области на 52,85 млн гривен;

Одесской области на 30 млн гривен;

Полтавской области на 50 млн гривен;

Хмельницкой области на 25,33 млн гривен;

Черкасской области на 25 млн гривен.

По бюджетной программе "Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования по маршруту Львов — Тернополь — Умань; Белая Церковь — Одесса — Николаев — Херсон", предусмотрено уменьшение расходов в:

Киевской области на 133,5 млн гривен;

Одесской области на 198,2 млн гривен.

Зато увеличены расходы в:

Винницкой области на 231,92 млн гривен;

Черкасской области на 99,79 млн гривен.

Также предполагается перераспределение расходов в рамках бюджетных программ "Улучшение состояния автомобильной дороги Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка", "Улучшение состояния автомобильной дороги Житомир — Черновцы", "Улучшение состояния автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-03 Киев — Харьков — Довжанский".