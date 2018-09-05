Правительство перераспределило средства на ремонт дорог
Новости Бизнеса: Правительство приняло решение внести изменения в перечень объектов капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог.
Правительство утвердило перераспределение средств на строительство и реконструкцию автодорог государственного значения, передает УНН со ссылкой на Мининфраструктуры.
"По результатам 7 месяцев работы правительство приняло решение о перераспределении средств, предусмотренных отдельными бюджетными программами. Перераспределение будет осуществляться из объектов, где по результатам проведенных тендерных процедур возникла экономия средств. Эти средства перераспределят на другие объекты, требующие дополнительного финансирования", — говорится в сообщении.
Так, в рамках программы "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения" предусматривается уменьшение расходов в ряде областей, в частности:
- Волынской области на 3,87 млн гривен;
- Житомирской области на 61,4 млн гривен;
- Ивано-Франковской области на 47,97 млн гривен;
- Киевской области на 28,37 млн гривен;
- Николаевской области на 98,61 млн гривен;
- Черновицкой области на 67,81 млн гривен.
Зато увеличены расходы в:
- Винницкой области на 46 млн гривен,
- Днепропетровской области на 25,99 млн гривен;
- Кировоградской области на 52,85 млн гривен;
- Одесской области на 30 млн гривен;
- Полтавской области на 50 млн гривен;
- Хмельницкой области на 25,33 млн гривен;
- Черкасской области на 25 млн гривен.
По бюджетной программе "Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования по маршруту Львов — Тернополь — Умань; Белая Церковь — Одесса — Николаев — Херсон", предусмотрено уменьшение расходов в:
- Киевской области на 133,5 млн гривен;
- Одесской области на 198,2 млн гривен.
Зато увеличены расходы в:
- Винницкой области на 231,92 млн гривен;
- Черкасской области на 99,79 млн гривен.
Также предполагается перераспределение расходов в рамках бюджетных программ "Улучшение состояния автомобильной дороги Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка", "Улучшение состояния автомобильной дороги Житомир — Черновцы", "Улучшение состояния автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-03 Киев — Харьков — Довжанский".