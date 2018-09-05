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Сенцов написал письмо французам

Олег Сенцов
18:19 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Украинский политзаключенный Олег Сенцов в своем письме поблагодарил всех французов, которые выразили ему свою поддержку.

Украинский политический заключенный Олег Сенцов написал письмо французским деятелям, которые выразили ему поддержку. Письмо было опубликовано на странице петиции "Aidez-nous à sauver Oleg Sentsov et d'autres prisonniers politiques!" ( "Помогите спасти Олега Сенцова и других политзаключенных!"), сообщает УНН.

"Поздравляю, мои французские друзья! Благодарю вас за те бесчисленные письма, которые вы мне прислали, за те теплые слова и поддержку, которые вы в них вложили. Я только один раз был во Франции, в Париже и в Нормандии, но влюбился в вашу страну навсегда! Хотя некоторые умудряются в нее влюбиться и заочно, ни разу в ней не побывав, вот какая сила любви и влечения к Франции и ее народу. И мне очень приятно, что французы и их президент так поддерживают меня и мою страну. Спасибо еще раз!" - пишет Сенцов в письме.

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Сенцов призывает не забывать о других политзаключенных, которые также заключенные в России. Он отмечает, что его действия направлены, прежде всего, на то, чтобы помочь освободить их.

"Однако не стоит забывать о других украинских заключенных, лишенных свободы в России по несправедливым, политическими и сфабрикованным обвинениям. Мои действия направлены, прежде всего, на то, чтобы обратить внимание на их долю и как-то помочь освободить их. Надеюсь, что у народа Франции схожие цели, ведь вы так любите свободу и не один раз продемонстрировали всему миру как за нее нужно бороться! И мы, украинцы, очень похожи в этом на вас! Слава Украине и Слава Франции!" - заявляет он.

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Новости Украины, Олег Сенцов, Письмо к французам.
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