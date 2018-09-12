Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4477972-kurs-valyut-ot-nbu-grivnya-prodolzhaet-ukreplyatsya.html
Курс валют от НБУ: гривня продолжает укрепляться
08:08 Сегодня Телеграф
Фото: PrivatFinance
Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 12 сентября: 100 USD – 2809,5614 гривни; 100 EUR – 3251,7864 гривни.
На среду, 12 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,09 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 11 копеек.
Курс евро снизился на 12 копеек и составил 32,51 грн/€.
Курсы валют на 12.09.2018:
100 долларов США – 2809.5614
100 евро – 3251.7864
100 польских злотых – 754.5798
10 российских рублей – 4.0151
100 швейцарских франков – 2883.8120
100 юаней – 409.0349
Напомним, глава Кабмина заявил, что Украина в 2019 году потратит на погашение и обслуживание внешнего долга 12 миллиардов долларов США.
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