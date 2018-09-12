День Независимости Украины

Финансовые новости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 12.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Ситуация на Донбассе: Украина понесла потери
Ситуация на Донбассе: Украина понесла потери
Новости: Итоги 11 сентября: опасные болезни, завещание Сенцова и миллионы Денисовой
Итоги 11 сентября: опасные болезни и миллионы Денисовой
Новости: Три игрока покинули расположение сборной Украины перед матчем против Испании
Три игрока покинули расположение сборной Украины перед матчем против Испании
Новости: "Модель XL" 2 сезон: чем порадовал 2 выпуск проекта (Видео)
"Модель XL" 2 сезон: чем порадовал 2 выпуск проекта (Видео)
X

Курс валют от НБУ: гривня продолжает укрепляться

Курс валют от НБУ
08:08 Сегодня Телеграф
Фото: PrivatFinance

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 12 сентября: 100 USD – 2809,5614 гривни; 100 EUR – 3251,7864 гривни.

На среду, 12 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,09 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 11 копеек.

Курс евро снизился на 12 копеек и составил 32,51 грн/€.

Курсы валют на 12.09.2018:

100 долларов США – 2809.5614

100 евро – 3251.7864

100 польских злотых – 754.5798

10 российских рублей – 4.0151

100 швейцарских франков – 2883.8120

100 юаней – 409.0349

Напомним, глава Кабмина заявил, что Украина в 2019 году потратит на погашение и обслуживание внешнего долга 12 миллиардов долларов США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Гривня, Доллар, Евро, Курс валют, Курс валют на 12 сентября, Курс валют от НБУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Минфин: США могут исключить Украину из "белого" списка стран и ввести санкции Гройсман сообщил о повышении минимальной зарплаты Официальный курс валют от НБУ на 7 сентября

Последние новости

Цуренко претендует на награду "Прорыв месяца" от WTA Знаменательные события в истории: 12 сентября 2018 года Гороскоп на сегодня, 12 сентября: все знаки Зодиака
Сегодня читают
01 Наставник сборной Хорватии - об унизительном поражении против Испании
02 Невероятная авария с совершенно неожиданным концом (Видео)
03 В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке
04 Стало известно о причастности разведки МI6 к делу в Солсбери
05 В Крыму произошло землетрясение
Новости сегодня
08:54 Проплыл тысячу километров на доске: украинец установил необычный рекорд (Видео)
08:47 В объективе: будни Ближнего Востока без прикрас (Фото)
08:37 Леся Никитюк спросила совета у поклонников относительно "Танцев со звездами"
08:32 Дуэйн Джонсон объявил о начале съемок "Хоббс и Шоу"
08:29 Игрок Реала приговорен к 4 месяцам тюрьмы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президент США Трамп введет санкции за вмешательство в выборы
Трамп введет санкции за вмешательство в выборы
Новости: Курс валют от НБУ: гривня продолжает укрепляться
Курс валют от НБУ: гривня продолжает укрепляться
Новости: Сегодня Верховный суд РФ огласит окончательный приговор Сущенко
Сегодня суд РФ огласит окончательный приговор Сущенко
Новости: Рецепт дня: сливовый пирог с сахарной посыпкой
Рецепт дня: сливовый пирог с сахарной посыпкой
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь