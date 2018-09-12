Курс валют от НБУ: гривня продолжает укрепляться

На среду, 12 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,09 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 11 копеек.

Курс евро снизился на 12 копеек и составил 32,51 грн/€.

Курсы валют на 12.09.2018:

100 долларов США – 2809.5614

100 евро – 3251.7864

100 польских злотых – 754.5798

10 российских рублей – 4.0151

100 швейцарских франков – 2883.8120

100 юаней – 409.0349

Напомним, глава Кабмина заявил, что Украина в 2019 году потратит на погашение и обслуживание внешнего долга 12 миллиардов долларов США.