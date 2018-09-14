Украина и Евросоюз подписали меморандум о финпомощи

Европейский Совет 26 июня окончательно утвердил третий пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.

Украина и Европейский Союз подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС относительно четвертой программы макрофинансовой помощи Украине.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

Сьогодні ми підписали два важливі документи: Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду між Україною та Європейським Союзом щодо Четвертої програми макрофінансової допомоги Україні в обсязі 1 мільярд євро. — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 сентября 2018 г.

"Сегодня мы подписали два важных документа: Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом относительно Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 1 млрд евро", - отметил он.