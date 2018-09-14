Украина и Евросоюз подписали меморандум о финпомощи
Новости Бизнеса: Сегодня, 14 сентября, в Украине подписали Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом.
Европейский Совет 26 июня окончательно утвердил третий пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.
Украина и Европейский Союз подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС относительно четвертой программы макрофинансовой помощи Украине.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.
Сьогодні ми підписали два важливі документи: Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду між Україною та Європейським Союзом щодо Четвертої програми макрофінансової допомоги Україні в обсязі 1 мільярд євро.
— Петро Порошенко (@poroshenko) 14 сентября 2018 г.
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"Сегодня мы подписали два важных документа: Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом относительно Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 1 млрд евро", - отметил он.