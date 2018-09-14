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Украина и Евросоюз подписали меморандум о финпомощи

Финансовая помощь
13:55 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: gdefon.com

Новости Бизнеса: Сегодня, 14 сентября, в Украине подписали Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом.

Европейский Совет 26 июня окончательно утвердил третий пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.

Украина и Европейский Союз подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС относительно четвертой программы макрофинансовой помощи Украине.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter

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"Сегодня мы подписали два важных документа: Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом относительно Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 1 млрд евро", - отметил он.

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Новости Бизнеса, Европейский союз, ЕС, Петр Порошенко, Украина, Финансовая помощь.
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